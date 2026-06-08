Цей піст вважається менш суворим, у порівнянні з Великим постом

Петрів піст є одним із багатоденних постів у християнській традиції. Він розпочинається через тиждень після свята Трійці та завершується напередодні дня святих апостолів Петра і Павла. У 2026 році піст стартував 8 червня і триватиме до 28 червня включно за новоюліанським календарем. Що можна і не можна їсти під час посту, пише УНІАН.

Цей піст вважається менш суворим, у порівнянні з Великим постом, адже вірянам можна вживати рибу в більшість днів. Водночас з раціону традиційно виключаються продукти тваринного походження.

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Які продукти дозволені під час Петрового посту

Основу пісного меню становлять овочі, фрукти, зелень, крупи, бобові культури, гриби та хлібобулочні вироби без скоромних складників. У певні дні дозволяється риба та морепродукти.

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Також можна готувати різноманітні страви з рослинних продуктів, використовуючи спеції, зелень та інші натуральні інгредієнти.

Від яких продуктів варто відмовитися

Під час посту не вживають м'ясо, ковбасні вироби, птицю, яйця, молоко, сир, вершкове масло та інші молочні продукти. Ці обмеження є традиційною частиною постового періоду.

Водночас церковна практика передбачає індивідуальний підхід для людей із проблемами здоров'я, вагітних жінок, військовослужбовців та тих, хто перебуває в складних життєвих обставинах.

Що можна їсти по днях тижня

Понеділок

Дозволяється гаряча їжа без додавання олії. Це можуть бути овочеві супи, каші, відварені або тушковані овочі.

Вівторок і четвер

У ці дні дозволяються риба, морепродукти, гарячі страви з рослинною олією, овочі, крупи та гриби.

Середа і п'ятниця

Традиційно це найсуворіші дні посту. Перевагу надають сухоїдінню: дозволені свіжі овочі та фрукти, хліб, горіхи, сухофрукти та мед.

Субота і неділя

У вихідні піст дещо послаблюється. На стіл можна подавати рибу, гарячі страви з олією, овочі, каші та грибні страви.

Як легше перенести піст

Щоб організм комфортно адаптувався до змін у харчуванні, варто робити акцент на сезонних овочах, зелені та крупах. У дозволені дні корисно включати до меню рибу, яка є джерелом білка та корисних жирів.

Також важливо підтримувати достатній питний режим і не замінювати скоромні продукти надмірною кількістю солодощів або жирної їжі.

Головний сенс Петрового посту

У церковній традиції піст розглядається не лише як обмеження в харчуванні. Цей період покликаний допомогти людині зосередитися на молитві, духовному розвитку, добрих справах і внутрішньому очищенні.

Саме тому віряни приділяють увагу не лише складу щоденного меню, а й власним вчинкам, думкам та ставленню до оточення. Таке поєднання духовної та тілесної стриманості вважається головною метою Петрового посту.