Восени важливо правильно доглядати за петуніями, щоб зберегти їх до наступного року

Восени петунії припиняють ріст і цвітіння, особливо з приходом перших холодів. Через це більшість садівників просто викидають відцвілі кущики. Але не поспішайте, багато сортів петуній можна зберегти до наступного сезону. Якщо все зробити правильно, навесні вони знову порадують вас рясним цвітом. Що робити з петуніями восени, пише Oboz.ua.

Як підготувати петунію до зими

Передусім укоротіть пагони, залишивши приблизно 10-15 см. Усі пошкоджені частини слід обрізати. Потім обережно викопайте рослину разом із земляною грудкою. Пересадіть у просторий горщик (обсягом від 3 літрів), забезпечивши дренаж і додавши нову земляну суміш. Поливайте помірно: восени та взимку надлишок вологи для петунії згубний.

Умови зберігання взимку

Тримайте петунію в прохолодному місці з температурою +8-12°C. Найкраще – на світлому підвіконні без протягів і перепадів температур. Полив зводьте до мінімуму: зволожуйте ґрунт лише після підсихання. Підживлення взимку не потрібне. Лише в кінці лютого, коли починається ріст, можна додати трохи добрива з азотом.

Живцювання петунії восени

Якщо немає змоги зберегти всю рослину, спробуйте живцювання. Для цього зріжте здорові пагони довжиною до 10 см, обірвіть нижнє листя. Посадіть живці в легкий ґрунт із додаванням піску, можна використати стимулятор коренеутворення. Накрийте плівкою або скляною банкою для створення вологого середовища, щодня провітрюючи. Через два тижні, коли з’являться нові листочки, живці можна пересадити в горщики.

Як зберегти петунію до весни

Найважливіше – світло. Ідеально, якщо це південне або східне вікно. У похмурі дні використовуйте додаткове підсвічування (наприклад, фітолампу). Температура не повинна перевищувати +10 °C, інакше рослина почне передчасно рости. Надлишок води та відсутність світла – основні причини загибелі петуній узимку.

Весняне пробудження рослини

Коли денне світло подовжується, а температура стабільно тримається вище +15 °C, поступово перемістіть рослину в тепліше місце. Збільшуйте частоту поливу та починайте підживлення комплексними добривами. Живці пересаджують в окремі горщики. А коли мине загроза заморозків, висаджуйте у відкритий ґрунт, попередньо загартувавши рослину на свіжому повітрі.