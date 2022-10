Ввечері у четвер, 13 жовтня, біля російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу і детонацію на складі боєприпасів.

Спочатку про вибухи і густий дим повідомили місцеві російські пабліки. Вони повідомляли про звуки вибухів, які чули у Бєлгороді, а також пожежу на території цукрового заводу у селищі Октябрське.

Belgorod Russia now. What happened? Nothing special, just something burning and exploding. pic.twitter.com/D9hDKKAiCV