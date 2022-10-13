Влада Бєлгородської області оголосила про евакуацію населення, яке проживає біля місця вибухів

Ввечері у четвер, 13 жовтня, біля російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу і детонацію на складі боєприпасів.

Спочатку про вибухи і густий дим повідомили місцеві російські пабліки. Вони повідомляли про звуки вибухів, які чули у Бєлгороді, а також пожежу на території цукрового заводу у селищі Октябрське.

Belgorod Russia now. What happened? Nothing special, just something burning and exploding. pic.twitter.com/D9hDKKAiCV — Paul Jawin (@PaulJawin) October 13, 2022

Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що було підірвано склад з боєприпасами. Він стверджує, що це сталося внаслідок обстрілу з боку ЗСУ.

За попередніми даними російської влади, жертв і постраждалих немає. Жителів обіцяють вивезти на безпечну відстань.

Стратком ЗСУ підтверджує, що детонує склад з боєприпасами.

Що стало причиною пожежі, поки невідомо. Представники України поки що свою причетність не підтверджували та не заперечували.

Нагадаємо, що 11 жовтня Збройні сили України обстріляли і знищили електричну підстанцію у місті Шебекіно Білгородської області РФ, розташованому за 10 км від кордону з Україною.