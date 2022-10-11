Пожежа на електричній підстанції містечка Шебекіно у Білгородській області РФ

Збройні сили України обстріляли і знищили електричну підстанцію у місті Шебекіно Білгородської області РФ, розташованому за 10 від кордону з Україною. Про це 11 жовтня заявив губернатор Білгородської області Вячєслав Гладков

Судячи з фото, на підстанції виникла сильна пожежа. За словами Гладкова, внаслідок удару ніхто не загинув, але частина 45-тисячного міста залишилася без електропостачання.

Українські військові інцидент на електропідстанції у Шебекіно не коментують.

45-тисячне місто Шебекіно розташоване приблизно за 10 км від українського кордону

Нагадаємо, що впродовж останніх двох днів росіяни завдають масованих ракетних ударів про енергетичній інфраструктурі багатьох міст України.