Під час ДТП у кабіні вантажівки знаходилось двоє людей

Внаслідок ранкової ДТП, яка сталась у Луцьку на вулиці Володимирській, водія затисло у кабіні вантажівки. У результаті зіткнення з автобусом кабіна відірвалась і впала на проїжджу частину. Рятувальники деблокували водія і передали на обстеження медикам.

Як повідомляє прес-служба У ДСНС області, аварія сталась близько 7 ранку на вулиці Володимирській у Луцьку. На місце події рятувальники прибули о 07:03. За їхньою інформацією, водій вантажного автомобіля «DUF» не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автобусом «Еталон». У салоні вантажівки знаходилось двоє людей. Водія заблокувало у кабіні. Станом на 09:54 рятувальники повідомили, що чоловіка деблокували за допомогою гідроінструменту. Його передали на обстеження медикам.

Внаслідок ДТП постраждав водій вантажівки, його госпіталізують

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, внаслідок ДТП постраждав лише водій вантажівки. «Загальмувала маршрутка, за нею загальмував і водій вантажівки. У нього перевернулась кабіна. Водій зазнав тілесних ушкоджень, він буде госпіталізований», – розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Поліція не повідомляє інформації про водія, зокрема, його вік. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.