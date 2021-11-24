У будинку виявили тіло 42-річного власника

У вівторок, 23 листопада, та зранку у середу на Львівщині сталися дві пожежі, внаслідок яких загинули люди. Один випадок трапився сьогодні у Львові на вул. Литвиненка близько 5 години ранку, інший – напередодні на Яворівщині.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, у Львові пожежа виникла у квартирі на другому поверсі чотириповерхового будинку на вул. Литвиненка, 14. Під час пожежі загинула 92-річна власниця квартири. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 12 м2.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, на момент прибуття рятувальників із вікон квартири вибивався дим. Сходова клітка була задимлена. З вікон третього поверху люди кликали на допомогу. Рятувальники вивели на свіже повітря 8 людей. А також за допомогою висувної драбини через вікно врятували жінку і двох дітей.

Фото ДСНС

Пожежу ліквідували о 5:48. До ліквідації пожежі залучали понад два десятки рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Інший випадок стався близько 12:00 у вівторок, 23 листопада, в с. Поріччя Яворівського району. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку розміром 8×8 м на вул. Шевченка.

На Яворівщині внаслідок пожежі загинув власник будинку (фото ДСНС)

На місці пожежі виявили тіло власника 1979 року народження. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 1,5 м2. Рятувальників до гасіння не залучали.