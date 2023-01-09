27-річному мешканцю Дніпра загрожує до восьми років ув'язнення

Під час конфлікту туристів із Дніпра та інструктором з їзди на квадроциклах ножем поранили 15-річного хлопця. Відомо, що під час відпочинку компанія поводилася агресивно та пошкодила один із квадроциклів. Туристи спричинили конфлікт із власниками квадроциклів, далі виникла бійка, в яку втрутився 15-річний хлопець (поліція не уточнює, чи був він інструктором, чи просто свідком конфлікту). Один із туристів вдарив підлітка ножем. Потерпілий перебуває у реанімації, 27-річний нападник – у СІЗО. За скоєне дніпрянину загрожує до восьми років тюрми.

Як у понеділок, 9 січня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався у Микуличині ще у п’ятницю, 6 січня. Компанія туристів із Дніпра орендувала квадроцикли, щоб покататися. Під час відпочинку туристи проявляли агресію до інструктора, не реагували на зауваження, а також пошкодили один із квадроциклів.

«Відтак між ними та власниками квадроциклів виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході якої 27-річний мешканець Дніпра завдав удар розкладним ножем у ділянку грудної клітки 15-річному прикарпатцю, який втрутився у бійку», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнюють, що наразі 15-річний потерпілий перебуває у реанімації в Івано-Франківську. Нападника уже затримали, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі 27-річний мешканець Дніпра перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.