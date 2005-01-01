Під час конфлікту на Львівщині підрізали 25-річного хлопця

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 15:315000

До теми

У п’ятницю, 29 грудня, в Сокальське відділення поліції зателефонував анонім та повідомив, що в райцентрі у дворі будинку на вул. Чайковського ножем поранили 25-річного хлопця. Про це інформує ГУ НП у Львівській області.

Працівники поліції попередньо встановили, що до скоєння злочину причетний 28-річний мешканець Червонограду. Між ним та потерплим виник конфлікт, під час якого і були заподіяні тілесні ушкодження. Травмований госпіталізований у реанімаційне відділення районної лікарні. Медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення живота.

Підозрюваний затриманий в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення вол на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Самбірщині поліцейські затримали 27-річного чоловіка, що задушив пенсіонерку ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук