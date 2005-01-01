Під час конфлікту на Львівщині підрізали 25-річного хлопця

У п’ятницю, 29 грудня, в Сокальське відділення поліції зателефонував анонім та повідомив, що в райцентрі у дворі будинку на вул. Чайковського ножем поранили 25-річного хлопця. Про це інформує ГУ НП у Львівській області.

Працівники поліції попередньо встановили, що до скоєння злочину причетний 28-річний мешканець Червонограду. Між ним та потерплим виник конфлікт, під час якого і були заподіяні тілесні ушкодження. Травмований госпіталізований у реанімаційне відділення районної лікарні. Медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення живота.

Підозрюваний затриманий в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення вол на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.