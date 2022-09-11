Проросійська влада почала вилучати українську літературу зі шкіл із серпня

На окупованих територіях Харківської області російські загарбники вилучали українську літературу зі шкіл. Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський.

«Акти про вилучення зі шкіл української літератури, виявлені на звільнених територіях Харківської області. Докази політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом «боротьби з фашизмом» насамперед почали боротися з українською мовою та культурою, як і сотні років тому. Тоді був Валуєвський циркуляр, тепер – ці акти», – йдеться в повідомленні.

За словами Казанського, все це відбувалося в серпні. Журналіст також опублікував фото знайдених актів про вилучення літератури.

Для збільшення натисніть на зображення.

фото Дениса Казанського

фото Дениса Казанського

«Колаборанти були впевнені, що Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так. Цікаво, де тепер усі ці члени цих комісій? Мабуть, втекли бомжувати до Білгородської області. У разі затримання цих діячів покарання для них має бути максимально серйозним. Вони не просто співпрацювали з окупантами, а стали співучасниками дій, що мають ознаки етноциду та геноциду. Це дуже тяжкий злочин», – додав журналіст.