Водій їхав на відпочинок, застряг у рівчаку, а потім безуспішно гасив свій Range rover

У селі Куштановиця під Мукачевом згорів позашляховик, який застряг під час переїзду до озера. Як повідомили у ДСНС, від іскор з вихлопної труби загорілася трава, вогонь швидко перекинувся на Range rover. Водій намагався сам загасити пожежу, однак безуспішно.

За інформацією прес-служби ДСНС Закарпаття, інцидент стався у неділю, 17 жовтня. Чоловік їхав на відпочинок до озера, його автомобіль застряг колесом у рівчаку. Під час пробуксовування якимось чином пошкодилася паливна система автомобіля, від іскор з вихлопної труби загорілася трава. Вогонь перекинувся на сам Range rover 1996 року випуску.

До приїзду рятувальників водій сам намагався загасити пожежу за допомогою вогнегасника і відер з водою, але безрезультатно. Гасіння вогню ускладнював витік пального з бензобака.

Рятувальники вже за 15 хвилин вдалося ліквідувати пожежу. Вогонь знищив салон та багажний відсік автомобіля. Моторний відсік залишився неушкодженим.