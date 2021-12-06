У Миколаївській області під час полювання застрелили колишнього заступника військового комісара, 44-річного Олександра Жолудя. Інцидент стався ще 4 грудня, однак ім’я загиблого і подробиці про нього стали відомі у понеділок, 6 грудня.

Як повідомляє ТСН, на полювання чоловік поїхав зі своїм товаришем, також військовим. Що між ними сталося у лісі – з’ясовують правоохоронці. Але вже відомо, що рушниця, з якої пролунав постріл, була в руках товариша загиблого.

Чоловіка затримали, але що він розповів слідчим, ті поки не розголошують. Йому також повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Загиблий Олександр Жолудь 7 років був заступником військогового комісара Миколаївщини. До цього служив у 79-й десантній бригаді. Звільнився з комісаріату за два тижні до смерті.

Прощання з Олександром Жолудем відбудеться у вівторок, 7 грудня, на території 79 окремої десантно- штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ в Миколаєві.