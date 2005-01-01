Під час пожежі у приватному будинку чадним газом отруїлася 62-річна львів’янка

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 09:261710

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У Львові під час пожежі у приватному будинку 62-річна жінка отруїлася чадним газом. Подія трапилася у ніч на віторок, 26 грудня, о 2:49 у м. Львові, на вул. Елізи Ожешко, що у Франківському районі міста.

«Пожежа виникла у приватному житловому цегляному одноповерховому будинку. Під час пожежі чадним газом отруїлась місцева жителька, 1955 року народження», – йдеться у повідомленні департаменту з цивільного захисту ЛОДА.

Жінку в стані середньої важкості було госпіталізовано до лікарні. Вміст карбоксигемоглобіну в крові потерпілої – 10%. Унаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2.

Причини події з’ясовуються.

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