Під час пожежі в приватному будинку на Самбірщині загинув 37-річний власник
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 10:430
Під час ліквідації пожежі виявили тіло власника
На Львівщині внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Пожежа виникла у неділю, 24 січня, у приватному будинку в с. Бабина Самбірського району. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 37-річного власника.
«О 22:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Бабина (Новокалинівська ОТГ) Самбірського району. Пожеж виникла в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 10×6 м. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника, 1983 року народження», – повідомили в ДСНС Львівщини.
Пожежу ліквідували о 23:51. Вогонь знищив житловий будинок. Обставини події та причини виникнення займання встановлює поліція.
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