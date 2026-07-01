Нападнику загрожує до 15 років ув’язнення

Правоохоронці затримали мешканця Тячівського району, який під час конфлікту поранив з вогнепальної зброї свого сусіда. Нападнику загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у середу, 1 липня, інцидент стався напередодні близько 20:40 на вулиці Івана Франка в селищі Дубове.

«Під час сварки 66-річний закарпатець дістав власну зареєстровану мисливську рушницю та направив її у бік опонента. 34-річний господар, намагаючись врятувати своє життя, почав утікати до будинку. У цей момент нападник вистрелив мисливським дробовим набоєм йому в спину», – розповіли правоохоронці.

Потерпілий отримав множинні вогнепальні поранення сідниць та стегон. Його госпіталізували до травматологічного відділення Тячівської районної лікарні.

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Зброю вилучили, а нападника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.