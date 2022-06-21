Приблизна вартість товару, який ділки намаглися ввезти як домогу війську – 70 млн грн

Митники затримали ділків, які під виглядом допомоги для Збройних сил України, намагалися провезти через кордон комп'ютерну техніку, телефони та брендовий одяг. Загальна вартість товару становить приблизно 70 млн грн, повідомив у вівторок, 21 червня, голова Львівської ОВА Максим Козицький у вівторок, 21 червня.

Зловмисники підробили документи і везли все це нібито для потреб ЗСУ. «Під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ділки намагалися провезти комп’ютерну техніку, телефони, брендовий одяг та жіноче взуття», – йдеться у повідомленні Козицького.

Під час огляду автомобіля митники виявили та вилучили 14 палетів і 951 коробку різного товару. Зокрема це ноутбуки Apple та Xiaomi, мобільні телефони марки Apple, Xiaomi та Samsung. Серед нібито гуманітарної допомоги для ЗСУ було також нове брендове жіноче взуття фірм Сasadei, Vero, Bomond та одяг марки Dior.

На усе майно наклали арешт, тривають судово-товарознавчі експертизи. За попередніми даними, загальна вартість вилучених товарів становить орієнтовно 70 мільйонів гривень.

На якому саме пункті пропуску затримали зловмисників Максим Козицький не розголошує, також не відомо й деталей щодо людей, які затримали із цією контрабандою.