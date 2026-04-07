Хлопець заклав вибухівку у військовий автомобіль і встановив приховану камеру

Рівненський районний суд виніс вирок мешканцю Запоріжжя, який готував теракт у Рівному. 17-річний хлопець заклав вибухівку в службовий автомобіль військовослужбовців, а росіяни планували дистанційно її активувати. За скоєне обвинуваченому призначили понад 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 25 березня, російські спецслужби завербували підлітка на початку липня 2025 року, коли він шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Неповнолітній приїхав до Рівного та орендував квартиру за гроші, які йому надіслав російський куратор. Згодом отримав геолокацію схрону з вибухівкою.

10 липня хлопець проник на стоянку поблизу села Караєвичі та заклав рюкзак із вибухівкою у салон автомобіля Peugeot між сидіннями водія і пасажира. Там же він встановив камеру з онлайн-трансляцією для росіян. Після цього повернувся до орендованої квартири, де його затримали правоохоронці.

Слідство встановило, що обвинувачений виконав усі дії, необхідні для доведення злочину до кінця. Втім, теракт не відбувся з незалежних від нього причин – вибуховий пристрій виявився імітаційним.

У суді неповнолітній визнав вину та розповів, що погодився на легкий заробіток. За виконання завдання йому пообіцяли 3 тис. доларів, з яких він встиг отримати 8 тис. грн авансу.

Суддя Сергій Сидоренко визнав підлітка винним за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на терористичний акт), ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з вибуховими пристроями) та призначив 5 років і 1 місяць ув’язнення. Також із засудженого стягнуть понад 22 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.