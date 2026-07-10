Під час робіт з благоустрою кладовища спецтехніка мера вивозила пісок до Козина

Спецтехніка у власності мера міста Українка під Києвом вивозила з місцевого кладовища пісок для будівництва котеджного містечка «Династія» в Козині. Сам Олександр Туренко нещодавно отримав підозру у заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів, йдеться в опублікованому 9 липня розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, влітку 2022 року Українська міська рада уклала договір на організацію благоустрою міського кладовища з приватним підрядником, який підписав договів на оренду спецтехніки. Для робіт використовувалася техніка, яка перебуває у власності мера міста Олександра Туренка.

Тоді ж управління СБУ Обухівського району розпочало розслідування за фактом незаконного видобутку і вивезення піску з кладовища. Місцеві мешканці поширили світлини, на яких видно самоскид, яким володіє Олександр Туренко.

Слідство встановило, що техніка завозила пісок на ділянку, де тривало будівництво котеджного містечка «Династія», будинки якого зводили для найближчого оточення президента України Володимира Зеленського.

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«У липні 2022 року правоохоронці вилучили журнал в’їзду-виїзду техніки на територію будмайданчика “Династії”, а разом з цим здобули і відео, яке свідчило про доставку піску самоскидом, що належить Туренку», – йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що родина Олександра Туренка повʼязана з сімʼєю колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, який, за даними слідства, мав отримати будинок у «Династії». Так, ще у 2010 році Андрій Єрмак переписав на дружину Туренка Ларису одну зі своїх компаній.

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Нагадаємо, наприкінці червня Олександру Туренку повідомили про підозру у заволодінні землями та розтраті бюджетних грошей. За даними слідства, він організував схему незаконного заволодіння землями водного фонду річки Стугна із залученням підставних осіб. Також слідство встановило, що у 2025 році він міг повторно заволодіти землями водного та лісового фонду, вносячи недостовірні дані до документації та державних реєстрів. У результаті штучної зміни координат, ділянки нібито були перенесені на більш цінні території – до лісового масиву та прибережної зони річки Стугна.

Крім того, Туренка підозрюють у розтраті бюджетних котів під час виконання договору з озеленення громади вартістю близько 8,5 млн грн. До актів виконаних робіт внесли понад 1500 год. використання спецтехніки, яка не була передбачена умовами закупівлі.

Загальна сума збитків у межах кримінального провадження проти Туренка сягає 75 млн грн. Меру Українки суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в майже 20 млн грн. Журналісти зазначають, що за вивезення піску з місцевого цвинтаря на будівництво «Династії» Туренко не отримав.