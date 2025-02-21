Петро Оленич вийшов з-під варти під заставу

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич, якого підозрюють у земельній корупції, вийшов з-під варти під заставу у розмірі 15 млн грн. Про це у п'ятницю, 21 лютого, повідомило «Суспільне».

У п’ятницю, 7 лютого, Вищий антикорупційний суд обирав для Петра Оленича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 квітня 2025 року з можливістю внесення застави. Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у п’яницю, 21 лютого, повідомила у коментарі Суспільному, що за посадовця сплатили всю суму застави – 15 млн грн і він вийшов з-під варти.

У чому підозрюють Петра Оленича

У четвер, 6 лютого, НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації у Київській міській раді, яка захоплювала державні землі для забудови. Правоохоронці не розголошували ім’я підозрюваних, але за даними «Економічної Правди», серед фігурантів справи: ексдепутат Денис Комарницький, заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич, голова комісії з земельних питань Михайло Терентьєв, член комісії Олена Марченко. Загалом того дня правоохоронці затримали сімох людей та оголосили 10 підозр.

За даними правоохоронців, підозрювані знаходили земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб будівлі, яких там ніколи не було. Потім підозрювані подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Після подачі заяв депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі – гроші та нерухомість.