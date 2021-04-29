Дарницький райсуд Києва обрав запобіжний захід 16-річному Максиму Суміну, який нещодавно зарізав своїх батьків і восьмирічного брата. Також хлопця скерують на психолого-психіатричну експертизу, повідомила у середу, 29 квітня, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

«Запобіжний захід обрано – тримання під вартою безальтернативно», – написала Максимець у Facebook.

За її словами, в середу з підозрюваним підлітком провели слідчий експеримент. Під час відтворення подій він, серед іншого, повідомив, що до останнього начебто не хотів вбивати молодшого брата.

Речниця київської прокуратури також додала, що в межах розслідування потрійного вбивства буде призначено психолого-психіатричну експертизу для того, щоб встановити психічний стан підлітка.

«Поза сумнівом, рано стверджувати, що встановлені всі обставини цієї страшної події. Необхідно дочекатися висновків експертів, перевірити покази юнака, допитати всіх свідків», – наголосила Надія Максимець.

Потрійне вбивство на Ревуцького в Києві: що відомо

16-річний підліток, якого, за інформацією деяких ЗМІ, звати Максим Сумін, зарізав своїх батьків і восьмирічного брата. Інцидент стався в Києві на вулиці Ревуцького. Після злочину хлопець ще кілька днів жив у квартирі з тілами вбитих.

Про затримання підлітка, підозрюваного у вбивстві, стало відомо 27 квітня.