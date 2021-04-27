У Києві 16-річний підліток під час сварки вбив своїх батьків та 8-річного молодшого брата. Про це 27 квітня повідомила прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що до правоохоронців звернулась мешканка Києва, яка поскаржилась, що її син та його дружина вже кілька днів не виходять на зв'язок. До будинку, де мешкала родина, прибули поліцейські та рятувальники.

Потрапивши до квартири, вони виявили тіла власників помешкання та їх молодшого 8-річного сина зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що вбивство скоїв 16-річний старший син загиблих. Підліток, під час конфлікту із рідними, схопив ніж і спочатку вбив батька та матір, а потім і свого молодшого брата.

Після вчиненого хлопець ще кілька днів жив у квартирі із тілами родичів.

Поліція затримала підлітка і відкрила кримінальне провадження статтею про умисне вбивство. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.