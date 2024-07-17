Микола Задорожній має внести заставу протягом п'яти днів

У середу, 17 липня, Вищий антикорупційний суд обрав для народного депутата Миколи Задорожнього, кого підозрюють у хабарництві, запобіжний захід у вигляді застави у понад 3 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляє «Суспільне» прокуратура вимагала для Миколи Задорожнього 5 млн грн застави та носіння електронного браслета. Однак нардеп заявив, що не встигне знайти таку суму у період, визначений судом. Микола Задорожній має сплатити заставу у розмірі 3 млн 28 тис. грн протягом п’яти днів. Також суд поклав на нардепа зобов’язання. Зокрема, він має прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою та не має права без дозволу виїжджати за межі Києва. Крім того, Миколі Задорожньому заборонено спілкуватися зі свідками, а також він має носити електронний браслет.

«Я є найбільш зацікавленим. Заявляю, що не створював і не буду створювати проблем розслідуванню, для переховування немає підстав. Я допомагаю дружині. І зараз по Україні пересуватися проблематично», – цитує «Суспільне» Миколу Задорожнього.

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня, НАБУ повідомило про затримання депутата від головуючої партії «Слуга народу» Миколи Задорожнього. Його підозрюють у вимаганні хабаря в 3,4 млн грн за неперешкоджання в ремонті водогону на Сумщині. Того ж дня у пресслужбі партії «Слуга народу» заявили, що виключили депутата з фракції. Нардепу загрожує до 12 років позбавлення волі.