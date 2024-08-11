Спалене авто для евакуації поранених 3 ОШБр у Києві 29 липня

Підпал військових автомобілів на замовлення російських спецслужб завербовані громадяни проводили у дні важливих міжнародних подій чи під час загострення на фронті. Про це повідомляє «Громадське радіо» з посиланням на коментар журналістки Bihus.Info Ксенії Пантелєєвої.

«По масштабності у нас перевищує кількість звернень про спроби вербувань, ніж кількість підпалів, тому це поки що не так масштабно, хоча дійсно відбувається по всій країні. Росіяни використовують той період для загострення, або коли якісь міжнародні великі події відбуваються, або якесь загострення, щоб створити видимість, що люди борються проти мобілізації та загострення на фронті», – пояснила Ксенія Пантелєєва. За словами журналістки, такими підпалами авто росіяни намагаються створити видимість хаосу та видимість нібито якоїсь внутрішньої боротьби.

Зазначимо, росіяни розгорнули масштабну кампанію з вербування людей в Україні для виконання диверсійних завдань. Зокрема, почастішали випадки підпалів авто військових і працівників ТЦК. Найчастіше вербування відбувається через Telegram-канали, в яких пропонують заробити «легкі та швидкі гроші». Коли охочий відгукується на оголошення, з ним на зв’язок виходить російський куратор. Рівень завдань, які дає куратор з часом зростає, як і сума плати за скоєну диверсію. В Україні паліям загрожує від п’яти років позбавлення волі до довічного ув’язнення у випадку держзради.