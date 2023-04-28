Керівнику фірми-підрядника оголосили про підозру у привласненні 429 тис. грн під час реконструкції лікарні у Перечині. Підприємець вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість робіт, відтак незаконно отримав кошти за роботи, які фактично не проводилися. Раніше у цій же справі підозру оголосили інженеру технагляду, його звинуватили у службовій недбалості.

Як у п'ятницю, 28 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, підрядник привласнив кошти з місцевого бюджету при реконструкції одного з відділень лікарні у Перечині. «Підозрюваний підписав і скріпив печаткою будівельну документацію, що містила завідомо неправдиві дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Унаслідок протиправних дій на користь підрядника безпідставно перераховано майже 429 тис. грн як оплату за фактично невиконані роботи», – йдеться у повідомленні.

Директору підприємства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). У прес-службі прокуратури уточнюють, що раніше у цій же схемі викрили місцевого підприємця, який був залучений до робіт з реконструкції лікарні у Перечині як інженер з технічного нагляду. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину