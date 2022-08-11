Російські війська чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС, на Донеччині триває обов’язкова евакуація людей, а через проблеми з опалювальним сезоном після цього розпочнеться евакуація й з інших регіонів.

ZAXID.NET підсумовує сто шістдесят дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни вчергове обстріляли Дніпропетровщину, під обстріл потрапили чотири райони. Унаслідок ворожих атак троє людей загинули. Росіяни нанесли ударів по Харкову, а вдень ППО збили дві ракети «Калібр» над Харківською областю. На Сумщині були зафіксовані мінометні обстріли, неспокійно було й на сході.

Цього дня росіяни зазнали невдачі під час спроб прорвати оборону українців на Бахмутському напрямку, вести штурмові дії на Авдіївському напрямку та в напрямку Павлівки.

За даними «Енергоатома», російські війська чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. На щастя, без серйозних наслідків.

На початку серпня на Донеччині почалась обов’язкова евакуація, через проблеми з опалювальним сезоном після цього розпочнеться евакуація й з інших регіонів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 43 000 військових. Також було знищено:

танків – 1 846 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 100 (+14);

артилерійських систем – 974 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 134 (+1);

літаків – 232 (+0);

гелікоптерів – 193 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);

крилатих ракет – 185 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 018 (+13);

спеціальної техніки – 90 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Щонайменше троє людей загинули унаслідок нічних обстрілів на Дніпропетровщині.