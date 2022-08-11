Підсумки 169 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Російські війська чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС, на Донеччині триває обов’язкова евакуація людей, а через проблеми з опалювальним сезоном після цього розпочнеться евакуація й з інших регіонів.
ZAXID.NET підсумовує сто шістдесят дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Уночі росіяни вчергове обстріляли Дніпропетровщину, під обстріл потрапили чотири райони. Унаслідок ворожих атак троє людей загинули. Росіяни нанесли ударів по Харкову, а вдень ППО збили дві ракети «Калібр» над Харківською областю. На Сумщині були зафіксовані мінометні обстріли, неспокійно було й на сході.
Цього дня росіяни зазнали невдачі під час спроб прорвати оборону українців на Бахмутському напрямку, вести штурмові дії на Авдіївському напрямку та в напрямку Павлівки.
За даними «Енергоатома», російські війська чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. На щастя, без серйозних наслідків.
На початку серпня на Донеччині почалась обов’язкова евакуація, через проблеми з опалювальним сезоном після цього розпочнеться евакуація й з інших регіонів.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 11 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 43 000 військових. Також було знищено:
- танків – 1 846 (+14);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 100 (+14);
- артилерійських систем – 974 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 134 (+1);
- літаків – 232 (+0);
- гелікоптерів – 193 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);
- крилатих ракет – 185 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 018 (+13);
- спеціальної техніки – 90 (+1).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Щонайменше троє людей загинули унаслідок нічних обстрілів на Дніпропетровщині.
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