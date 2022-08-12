ЗСУ відбили наступ російських військ на кількох напрямках, наша авіація вдарила по опорному пункту росіян на півдні України, а президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан до кінця осені.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни продовжують наносити удари по Харківщині, вбиваючи мирних мешканців. Мінометні обстріли були зафіксовані на Сумщині, ворожих ударів також зазнала Дніпропетровська та Миколаївська область.

На трьох напрямках ЗСУ відбили ворожі наступи, йдеться про Слов’янський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки. Частково наступ відбили й на Бахмутському напрямку, а на напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх.

Щодо ситуації на півдні України, то авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського.

Тим часом президент Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію до кінця осені.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 43 200 військових. Також було знищено:

танків – 1 849 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 108 (+8);

артилерійських систем – 975 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 136 (+2);

літаків – 233 (+1);

гелікоптерів – 193 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 778 (+6);

крилатих ракет – 185 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 021 (+3);

спеціальної техніки – 90 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок обстрілів Харківщини одна людина загинула і троє постраждали.