Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС і готують провокації під українським прапором, ворожі війська продовжують атакувати мирні українські міста, проте й ЗСУ завдають ударів у відповідь.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Із ночі росіяни накривають вогнем Харків та область, унаслідок атак у важкому стані знаходиться дитина. Під обстрілами була й Дніпропетровщина, лише по житлових кварталах Нікополя вночі випустили 30 снарядів.

Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС і готують провокації під українським прапором. Один з артилерійських ударів пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один «приліт» призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.

І до хороших новин: ЗСУ повністю вивели з ладу міст дамби в Новій Каховці, тепер він є непридатним для використання.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 43 400 військових. Також було знищено: