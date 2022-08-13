Підсумки 171 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС і готують провокації під українським прапором, ворожі війська продовжують атакувати мирні українські міста, проте й ЗСУ завдають ударів у відповідь.
ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Із ночі росіяни накривають вогнем Харків та область, унаслідок атак у важкому стані знаходиться дитина. Під обстрілами була й Дніпропетровщина, лише по житлових кварталах Нікополя вночі випустили 30 снарядів.
Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС і готують провокації під українським прапором. Один з артилерійських ударів пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один «приліт» призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.
І до хороших новин: ЗСУ повністю вивели з ладу міст дамби в Новій Каховці, тепер він є непридатним для використання.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 13 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 43 400 військових. Також було знищено:
- танків – 1 856 (+7);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 115 (+7);
- артилерійських систем – 978 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 136 (+0);
- літаків – 233 (+0);
- гелікоптерів – 193 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 779 (+1);
- крилатих ракет – 187 (+2);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 036 (+15);
- спеціальної техніки – 91 (+1).