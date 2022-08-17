Найближчим часом на всьому фронті відбуватимуться «дуже гострі події», а серпень і вересень в українській розвідці називають дуже важливими місяцями. Росіяни обстрілювали південь та схід країни, у Миколаєві поцілили в університет, а на Одещині зруйнували базу відпочинку.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські ракети зруйнували базу відпочинку і приватні будинки на Одещині. Під час нічних обстрілів Миколаєва ворожі війська поцілили ракетами у Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Стабільно важкою є ситуація на Херсонщині, російські військові обстрілюють також Дніпропетровську, Харківську області, а на сході йдуть важкі бої з окупантами.

Українська розвідка прогнозує, що найближчим часом на всьому фронті відбуватимуться «дуже гострі події». Серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 44 100 військових. Також було знищено: