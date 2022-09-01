Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію попри інтенсивні обстріли Енергодару. Українська розвідка збирає інформацію про дислокацію та пересування російських окупантів у Криму. Невдовзі буде багато бавовни.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яностий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російські військові завдали удару по Одещині ракетами «Онікс», які були випущені з території тимчасово окупованого Криму. По Дніпропетровщині ворог вдарив «Градами», є поранений та багато руйнувань.

З самого ранку росіяни також обстрілюють Енергодар, проте російські обстріли не завадили Міжнародному агентству з атомної енергетики вирушити з Запоріжжя до АЕС. Енергоатом» повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.

Головне управління української розвідки звернулось до жителів окупованого Криму з проханням поділитись даними про дислокацію та пересування російських окупантів на півострові. Невдовзі у Криму буде більше бавовни.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 48 350 військових. Також було знищено: