Підсумки 190 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію попри інтенсивні обстріли Енергодару. Українська розвідка збирає інформацію про дислокацію та пересування російських окупантів у Криму. Невдовзі буде багато бавовни.
ZAXID.NET підсумовує сто дев’яностий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Уночі російські військові завдали удару по Одещині ракетами «Онікс», які були випущені з території тимчасово окупованого Криму. По Дніпропетровщині ворог вдарив «Градами», є поранений та багато руйнувань.
З самого ранку росіяни також обстрілюють Енергодар, проте російські обстріли не завадили Міжнародному агентству з атомної енергетики вирушити з Запоріжжя до АЕС. Енергоатом» повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.
Головне управління української розвідки звернулось до жителів окупованого Криму з проханням поділитись даними про дислокацію та пересування російських окупантів на півострові. Невдовзі у Криму буде більше бавовни.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 1 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 48 350 військових. Також було знищено:
- танків – 1 997 (+23);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 345 (+33);
- артилерійських систем – 1 115 (+24);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 287 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 153 (+1);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 205 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 851 (+2);
- крилатих ракет – 196 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 239 (+3);
- спеціальної техніки – 104 (+1).