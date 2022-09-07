Міноборони відтермінувало військовий облік для жінок. Жителів прилеглих да Запорізької АЕС територій закликають евакуюватись, а росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста. Під прицілом схід та південь.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову, а також вдарили по Змієву в Харківській області. Ворожі військові продовжують обстріли на сході та півдні країни. Уночі росіяни влучили у медзаклад у Краматорську, де спалахнула пожежа.

Окупанти відновили обстріли Енергодара, місто знову знеструмлене. Мешканців сіл, що розташовані поруч із Запорізькою АЕС в цілях безпеки закликають евакуюватись.

Ну і до новин про призов для жінок. Міністр оборони Олексій Резніков 6 вересня підписав наказ, яким відтермінував взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 50 610 військових. Також було знищено: