Підсумки 196 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
фото Олександра Бережна
Міноборони відтермінувало військовий облік для жінок. Жителів прилеглих да Запорізької АЕС територій закликають евакуюватись, а росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста. Під прицілом схід та південь.
ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Уночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову, а також вдарили по Змієву в Харківській області. Ворожі військові продовжують обстріли на сході та півдні країни. Уночі росіяни влучили у медзаклад у Краматорську, де спалахнула пожежа.
Окупанти відновили обстріли Енергодара, місто знову знеструмлене. Мешканців сіл, що розташовані поруч із Запорізькою АЕС в цілях безпеки закликають евакуюватись.
Ну і до новин про призов для жінок. Міністр оборони Олексій Резніков 6 вересня підписав наказ, яким відтермінував взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 7 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 50 610 військових. Також було знищено:
- танків – 2 097 (+20);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 520 (+36);
- артилерійських систем – 1 194 (+15);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 300 (+4);
- засобів протиповітряної оборони – 156 (+0);
- літаків – 237 (+1);
- гелікоптерів – 208 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 880 (+4);
- крилатих ракет – 214 (+5);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 320 (+15);
- спеціальної техніки – 109 (+0).