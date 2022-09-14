Володимир Зеленський відвідав звільнений з-під окупації Ізюм і розповів про звірства росіян. Ворожі війська також вдарили по Миколаєву, унаслідок удару є щонайменше двоє загиблих.

ZAXID.NET підсумовує двохсот третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові завдали масованого обстрілу із зенітно-ракетних комплексів С-300 по Миколаєву. Відомо про щонайменше двох загиблих. За ніч росіяни випустили 75 снарядів за ніч по Нікопольському району на Дніпропетровщині, під ракетним ударом також був Краматорськ.

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені території на Харківщині. Він розповів, що під час окупації Ізюму й Балаклії росіяни чинили ті ж звірства, що й у Бучі під Києвом. Мешканці зазнавали катувань, а інфраструктуру знищували.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 53 650 військових. Також було знищено: