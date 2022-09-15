Новий ракетний удар по Кривому Рогу, на промисловому підприємстві зафіксовані значні руйнування. Росіяни наносили удари й по Запоріжжі, Харкову, околицях Миколаєва, а також по Дніпропетровщині.

ZAXID.NET підсумовує двохсот четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вдень росіяни нанесли нових ракетних ударів по Кривому Рогу, де ще не ліквідували наслідки вчорашніх атак. Ворог влучив у промислове підприємство, де зафіксовані значні руйнування, ще два прильоти зафіксовано в районі гідротехнічних споруд.

На Запоріжжі ворог поцілив по одному з об’єктів інфраструктури обласного центру. Був ракетний удар по Харкову, під ворожими обстрілами була й Дніпропетровщина, а також околиці Миколаєва. Ситуація на півдні та сході залишається напруженою.

Щодо тимчасово окупованих територій, то в Мелітополі вдень прогриміли вибухи, місцеві також повідомляли про вибухи на військовій базі у Новій Каховці. На Харківщині, де був успішний контрнаступ ЗСУ, правоохоронці затримали 16 колаборантів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 53 850 військових. Також було знищено: