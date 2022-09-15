Наслідки ракетного удару росіян по Кривому Розі 14 вересня

Російські воєнні злочинці вдень у четвер, 15 вересня, знову завдали ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області. Цього разу солдати держави-терористки влучили в промислове підприємство. Це друга ракетна атака росіян на це місто менш ніж за добу.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях.

Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Місцеві спільноти опублікували фото, на яких над містом видно дим.

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 13:00, а о 13:34 оголосили відбій. Ракетний удар, за інформацією Вілкула, стався о 13:01.

«13:01. Знов крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо – без втрат», – написав Вілкул у Telegram через 50 хвилин після влучання.

Нагадаємо, після 17:00 росіяни завдали масованого ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Загалом російські воєнні злочинці випустили по місту вісім ракет. Це призвело до різкого підйому води в річці Інгулець і підтоплення 112 приватних будинків. Також в кількох районах міста були проблеми з водою, а жителів кількох вулиць у двох районах евакуювали в інші будівлі.

Міські служби продовжують ліквідовувати наслідки цієї атаки.