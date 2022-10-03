Українські військові вбили уже близько 60,5 тис. росіян, які вторглись на нашу землю. Протягом дня під ворожими обстрілами була Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська області, на півдні та сході ситуація залишається складною, але ЗСУ працюють для нашої перемоги.

ZAXID.NET підсумовує двохсот двадцять другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили по Запоріжжю і двох селах з ракет С-300, через атаку постраждав дитячий реабілітаційний центр. Під час ранкової тривоги ворожі війська атакували один з житлових районів Дніпра, а вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. У Нікополі пошкоджені до 10 будинків і лінії електропередач.

Ворожі обстріли були зафіксовані й на Миколаївщині, зокрема в Очакові. На щастя, постраждалих немає. Складною залишається ситуація на Херсонщині та на сході, де ЗСУ працюють над обороною та поверненням окупованих територій. Сьогодні наші військові збили російський штурмовик Су-25 над Херсонською областю.

Росіяни посилили мобілізацію на окупованих українських територіях і продовжують перешкоджати виїзду людей.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 60 430 військових. Також було знищено: