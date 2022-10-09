Уночі росіяни завдали масованого ракетного удару по житлових кварталах Запоріжжя, а на Херсонщині з літака обстріляли людей, які стояли в черзі на понтонну переправу. Від обстрілів з різної зброї постраждали Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області.

ZAXID.NET підсумовує 228 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок нічного ракетного удару російських окупантів по Запоріжжю. Зруйновані та пошкоджені багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За даними Генштабу, для ударів по Запоріжжю росіяни використали 20 крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет.

Ще п'ятеро людей загинули від авіаційного удару росіян по колоні авто з цивільними, які стояли в черзі на понтонну переправу на Херсонщині. На Миколаївщині під удари потрапили 38 об'єктів, усі вони цивільні – житлові будинки, промислові будівлі та критична інфраструктура.

Загалом протягом доби росіяни завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ударів противника постраждало більше 30 населених пунктів. Продовжуються обстріли з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, танків прикордоння Сумської області та по лінії зіткнення на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Миколаївщині, Запоріжжю, Херсонщині.

Від початку активного наступу на Херсонщині звільнили вже понад 1170 м2, триває зачистка території та закріплення. За минулу добу українські військові відбили атаки противника поблизу Бударок, Тернів, Соледара, Нью-Йорка, Первомайського, Невельського та Побєди.

Українська авіація завдала 9 ударів, підтверджено 7 влучань по озброєнню та техніці окупантів, знищено три ЗРК, 2 БПЛА, літак та керовану авіаційну ракету Х-59.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 62 500 військових. Також було знищено: