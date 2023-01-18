Росіяни тримають на бойовому чергуванні одинадцять ракетоносців із загальним залпом 116 «Калібрів», є загроза нових ракетних атак. Під прицілом сьогодні була Чернігівщина, Дніпропетровщина. Важкі бої йдуть на сході, зокрема на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 329 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом середи росіяни завдали 22 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росія не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окрім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів – всього зафіксовано 11 влучань за 15 хвилин. Під прицілом також були дві громади на Дніпропетровщині – пошкоджені будинки та лінії електропередач.

За даними Військово-Морських сил України, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає близько 44 ракет. Ще п’ять кораблів з загальним залпом 72 «Калібри» росіяни тримають в Середземному морі.

Велика трагедія сьогодні трапилась у Броварах, на території дитячого садка впав вертоліт. Всього наразі відомо про 17 загиблих, з них четверо дітей, ще 30 потерпілих перебувають в лікарні. Серед загиблих – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович. Наразі причини падіння вертольоту невідомі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 117 770 осіб військових. Також було знищено: