Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загалом у Чорному та Середземному морях зараз є вісім ворожих ракетоносіїв з загальним залпом 92 «Калібри». Окупанти масовано обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, вдарили по Чернігівщині, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

ZAXID.NET підсумовує 340 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У неділю російські військові масовано обстріляли цивільну інфраструктура і житлові квартали у Херсоні з РСЗВ. Під обстріл потрапила й обласна лікарня. Відомо про щонайменше трьох загиблих та ще шістьох поранених.

Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів, зафіксовано понад 10 влучань. На Харківщині росіяни атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони семи населених пунктів. Також прильоти були у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох кораблів. Загалом у Чорному та Середземному морях зараз є вісім ворожих ракетоносіїв з загальним залпом 92 «Калібри».

Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 126 160 осіб військових. Також було знищено: