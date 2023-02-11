У битві за Бахмут українські захисники збили російський бойовий літак, наші прикордонники також знищили чотири штурмові групи окупантів. Ворог здійснив сім ракетних ударів. Росіяни, зокрема, обстріляли інфраструктуру Одещини та острів Зміїний, на який скинули чотири авіабомби.

ZAXID.NET підсумовує 353 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом суботи росіяни здійснили сім ракетних та 23 авіаційні удари по території України. Росіяни, зокрема, обстріляли інфраструктуру Одещини та острів Зміїний, на який скинули чотири авіабомби.

Під Бахмутом прикордонники знищили чотири штурмові групи росіян. Піхота противника намагалась непомітно наблизитися для штурму українських позицій. На околицях міста російські окупанти використовують житлові будинки приватного сектора для непомітного переміщення чи укриття.

У битві за Бахмут українські захисники збили російський бойовий літак, який став вже другою підтвердженою знищеною ціллю за тиждень.

Противник, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціям наших підрозділів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 136 880 осіб військових. Також було знищено: