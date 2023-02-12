За останні тижні Росія зазнала найбільших втрат від початку повномасштабної війни, кількість вбитих росіян цього тижня подекуди перевищувала тисячу осіб за день. Зараз противник посилює угруповання своїх військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 354 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок неділі почався із обстрілів у Херсоні, де росіяни вчергове вдарили по будівлі адміністрації. На щастя, унаслідок удару ніхто не постраждав, чого не скажеш про атаку по Нікополю на Дніпропетровщині. Там відомо про одну загиблу людину.

Херсонська область перебуває під постійними обстрілами, там також зберігається висока мінна небезпека. У неділю загинули двоє чоловіків, які підірвались на російській міні.

Зараз Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

За останні тижні Росія зазнала найбільших втрат від початку повномасштабної війни. За даними британської розвідки, середнє число загиблих росіян за останні дні вчетверо перевищує показники червня-липня 2022.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 137 780 осіб військових. Також було знищено: