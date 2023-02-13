Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що повторний наступ РФ в Україні вже розпочався. Протягом понеділка росіяни обстрілювали Херсон, Харківщину, Дніпропетровщину, Сумщину, ситуація на сході залишається важкою.

ZAXID.NET підсумовує 355 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок понеділка почався з обстрілів у Херсоні. Окупанти наносили удари з артилерії, унаслідок чого загинув один мешканець Херсона. У Нікополі на Дніпропетровщині під час обстрілу був поранений цивільний. Під постійним прицілом також перебуває Харківщина, зокрема місто Куп’янськ.

Цієї доби ворожих обстрілів також зазнали райони населених пунктів Волфине і Басівка Сумської області. Загалом протягом понеділка росіяни завдали двох ракетних та 16 авіаційних ударів, а також 15 обстрілів з РСЗВ по території України.

У Донецькій області вночі росіяни вдарили по Дружківці, де пошкодили лікарню, та Покровську, де пошкоджено житлові будинків та дитсадок. Ситуація поблизу Соледара залишається важкою.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повторний наступ РФ вже почався. На його думку, це помітно з кількості додаткових сил, які російська сторона направляє на сході України.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 138 340 осіб військових. Також було знищено: