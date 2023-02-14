Росіяни обстріляли цивільні об’єкти у Херсоні та Очакові, є поранені. Окупанти зазнаються значних втрат, проте продовжують зосереджувати сили на наступі на п’яти напрямках. Кількість вбитих в Україні окупантів уже наближається до 140 тис. осіб.

ZAXID.NET підсумовує 356 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У вівторок російська армія здійснила понад 25 обстрілів з РСЗВ по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, а також влучили по медзакладу, є поранені.

Попри значні втрати, Росія поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація.

Протягом доби російські окупанти завдали двох ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 139 080 осіб військових. Також було знищено: