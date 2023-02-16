Росіяни здійснили чергову масовану атаку, влучивши у інфраструктурні об’єкти у Львівській, Полтавській і Кіровоградській областях, вибухи також були на Дніпропетровщині, де є поранені та загиблі. Секретар РНБО повідомив, що нову масовану атаку росіяни готують на 23-24 лютого, але українські захисники до цього готові.

ZAXID.NET підсумовує 358 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі в четвер росіяни здійснили чергову масовану атаку по території України. Росія випустила по Україні 36 ракет, 16 з них знищили сили української ППО. Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі у нас на озброєнні немає засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Під час атаки російські ракети влучили в інфраструктурні об’єкти у Полтавській і Кіровоградській областях, також є влучання у об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині. У Дніпропетровській області окупанти влучили по приватному сектору та об’єкту промисловості у Павлограді. Внаслідок ворожої атаки загинула літня жінка, ще семеро постраждали.

Вранці внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами села Зміївка в Бериславському районі Херсонської області загинуло подружжя. Херсонщина щодня потерпає від ворожих атак.

Росіяни готують нову масовану ракетну атаку на Україну, яка може статись 23-24 лютого. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов та додав, що українські військові до цього готові.

Щодо ситуації на фронті, то найскладнішим залишається Бахмутський напрямок, а також важкою є ситуація на Вугледарському напрямку. Росія не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей пропри значні втрати.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 140 460 осіб військових. Також було знищено: