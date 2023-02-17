Весняний наступ росіян уже розпочався, основні зусилля вони зосереджують на п’яти напрямках, серед яких Авдіївський та Бахмутський. Україна продовжує повертати наших військових з полону – додому повернулась ще 101 людина.

ZAXID.NET підсумовує 359 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі вибухи від російських ракет лунали у Харкові, мер міста розповів, що під прицілом знову були об’єкти інфраструктури. Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину та прифронтові населені пункти.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що весняний наступ росіян уже розпочався. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Сили оборони повідомили, що на Вугледарському напрямку росіяни дещо змінили свою тактику. Вночі окупанти майже припинили штурмові та диверсійні дії, використовуючи цей час для відновлення сил та поповнення резервів.

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, загальним залпом 24 «Калібри».

16 лютого ще 101 людина повернулась додому з російського полону. Більшість – оборонці Маріуполя, ВМС, прикордонники, Нацгвардія, тероборона.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 141 260 осіб військових. Також було знищено: