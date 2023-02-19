Росія зосередилася на веденні наступальних дій на сході України – Донеччині, Луганщині та в районі Куп’янська на Харківщині. ЗСУ руйнують наміри окупантів захопити нові території.

ZAXID.NET підсумовує 361 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росія продовжує наступ на сході України, намагаючись реалізувати план Путіна щодо захоплення Донецької і Луганської областей до кінця березня. Окупанти зосередили свою авіацію щонайменше за 200 км від державного кордону – поза досяжністю вогню українських сил. Спроби росіян захопити східні регіони України зазнають невдач. «Росії не вдасться реалізувати цей план», – запевняють в ГУР МОУ.

Росіяни зранку обстріляли село Бургунка на деокупованій Херсонщині. Один зі снарядів влучив на приватне подвір’я, загинули троє людей, ще п'ятеро мешканців села отримали поранення. Серед постраждалих є діти. Також обстріляли населені пункти на Харківщині. У селі Вовчанські Хутори влучили в приватний будинок, загинув чоловік.

Всього протягом доби російська армія завдала дев'ять ракетних та 11 авіаційних ударів по території України, дійснила понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація ЗСУ завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також по важливих об’єктах росіян.

В окупованому Бердянську горіла база відпочинку, де облаштували госпіталь російських військових. А в Донецьку спалахнула так звана прокуратура «ДНР».

Втрати російських окупантів

За даними Генштабу, станом на ранок 19 лютого загальні бойові втрати Росії у війні проти України становлять: