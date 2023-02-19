Підсумки 361 дня війни
Наші перемоги і втратиНаталія Шутка, 0
фото Армії Інформ
Росія зосередилася на веденні наступальних дій на сході України – Донеччині, Луганщині та в районі Куп’янська на Харківщині. ЗСУ руйнують наміри окупантів захопити нові території.
ZAXID.NET підсумовує 361 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росія продовжує наступ на сході України, намагаючись реалізувати план Путіна щодо захоплення Донецької і Луганської областей до кінця березня. Окупанти зосередили свою авіацію щонайменше за 200 км від державного кордону – поза досяжністю вогню українських сил. Спроби росіян захопити східні регіони України зазнають невдач. «Росії не вдасться реалізувати цей план», – запевняють в ГУР МОУ.
Росіяни зранку обстріляли село Бургунка на деокупованій Херсонщині. Один зі снарядів влучив на приватне подвір’я, загинули троє людей, ще п'ятеро мешканців села отримали поранення. Серед постраждалих є діти. Також обстріляли населені пункти на Харківщині. У селі Вовчанські Хутори влучили в приватний будинок, загинув чоловік.
Всього протягом доби російська армія завдала дев'ять ракетних та 11 авіаційних ударів по території України, дійснила понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Авіація ЗСУ завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також по важливих об’єктах росіян.
В окупованому Бердянську горіла база відпочинку, де облаштували госпіталь російських військових. А в Донецьку спалахнула так звана прокуратура «ДНР».
Втрати російських окупантів
За даними Генштабу, станом на ранок 19 лютого загальні бойові втрати Росії у війні проти України становлять:
- особового складу – близько 142 860 осіб (приблизно +590 за попередню добу);
- танків – 3 310 (+7);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 545 (+12);
- артилерійських систем – 2 327 (+1);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 469(+0);
- засобів протиповітряної оборони – 243 (+0);
- літаків – 298 (+0);
- гелікоптерів – 287 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 016 (+2);
- крилатих ракет – 873 (+2);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5 196 (+0);
- спеціальної техніки – 224 (+1).