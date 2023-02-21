Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту в Херсоні, відомо про щонайменше п’ятьох загиблих та 16 поранених. У Куп’янську росіяни влучили у приватний житловий будинок, під прицілом також була Миколаївщина. Ворог продовжує зосереджувати сили на наступі на п’яти напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 363 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У вівторок російські військові вчергове атакували Херсон та деокуповані населені пункти. У самому Херсоні окупанти влучили у зупинку громадського транспорту, відомо про щонайменше п’ятьох загиблих та ще 16 поранених.

У Куп’янську на Харківщині росіяни влучили у приватний житловий будинок, у результаті удару був поранений 54-річний чоловік. Під прицілом була й Миколаївщина. У Очакові щонайменше одна людина отримала поранення через ворожі атаки.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом вівторка противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 144 440 осіб військових. Також було знищено: