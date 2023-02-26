Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Херсона та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. За даними Генштабу ЗСУ, рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.

ZAXID.NET підсумовує 368 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби російські окупанти не завдавали масованих ракетних атак по Україні, але без обстрілів не обійшлося.

Так, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської області та Харківщини. В Сумській області ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням. Здійснили росіяни і артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів на Луганщині, завдавали там й авіаційні удари.

Обстрілів зазнали також райони понад 15 населених пунктів Донецької області, був авіаудар біля Бахмута. Противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки та Марїнки. Потерпали від ворожих обстрілів Херсонщина та Запорізька область.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, але теж безуспішно. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник також вів безуспішні наступальні дії.

Водночас противник продовжує зазнавати значних втрат, запевняють в Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Зазначимо, цієї доби масштабних оповіщень про повітряну небезпеку по всій країні не було.

ГУР назвало одну із стратегічних цілей контрнаступу українських військ. За словами Вадима Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу.

Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8, які для цього вже зняли з балансу армії.

А президент Володимир Зеленський ввів у дію три рішення ради національної безпеки і оборони (РНБО), що стосуються санкцій проти росіян у трьох галузях.

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 26 лютого: