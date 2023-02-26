Євросоюз запровадив нові санкції проти групи «Вагнера»
До санкційного списку внесли вісім ватажків найманців та сім компаній
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Рада ЄС вирішила запровадити додаткові санкції проти фізичних осіб та компаній, пов’язаних з групою «Вагнера», серед них є командири підрозділів, залучених у війні проти України. Про це пише «Європейська правда».
У комюніке зазначають, що зараз найманці групи «Вагнера» діють, окрім України, у Лівії, ЦАР, Малі й Судані.
«Діяльність групи Вагнера становить загрозу для людей в країнах, де вони діють, та для Євросоюзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки діють за рамками будь-якого правового поля», – заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
До санкційного списку внесли вісім осіб та сім юридичних осіб у рамках спеціального санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, одну особу – за санкційним режимом щодо Малі, двох – у зв’язку з діями, спрямованими на підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
«Зазначені особи включають двох командувачів сил групи Вагнера, які брали активну участь у захопленні міста Соледар у січні 2023 року; керівника групи Вагнера у Малі, де найманці Вагнера брали участь у насильницьких діях і численних порушеннях прав людини, включно з позасудовими стратами, та низки важливих членів групи у ЦАР», – зазначають у комюніке.
Серед юридичних осіб, під обмеження потрапили компанії Meroe Gold, M-Invest та її керівник, Lobaye Invest Sarlu та Diamville, які пов’язані з діяльністю групи Вагнера у Судані й ЦАР. Окрім того, це також PR-структура групи Foundation for the Defence of National Values (FDNV) із керівником та радіостанція Lengo Sengo, останню вносять у список за операції інформаційного впливу в інтересах Росії та групи Вагнера.
Санкції передбачають замороження активів, заборону в’їзду і транзиту через країни ЄС та та заборону для громадян і компаній у ЄС надавати їм кошти.