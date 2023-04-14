Британська розвідка заявила про активізацію наступу росіян на Бахмут, бої за це місто та Мар’їнку зараз одні з найважчих на фронті. Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська, вдарила по Сумщині, Чернігівщині та Запорізькій області.

ZAXID.NET підсумовує 415 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Зранку росіяни обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині, вдень ворог вдарив по підприємству на Чернігівщині, через що один з працівників зазнав поранень. Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська, є жертви. Також під прицілом була Запорізька область – у Оріхові пошкоджені приватні будинки та спортивна школа.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби було відбито близько 40 атак противника.

Британська розвідка заявила про активізацію наступу росіян на Бахмут. Активізація наступу стала можливою після налагодження співпраці між російським міністерством оборони і «вагнерівцями».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 181 090 осіб військових. Також було знищено: