Росіяни атакували Одеську область дронами-камікадзе, майже усі безпілотники збили наші захисники, проте є й влучання. Росіяни скинули авіабомбу на Оріхів, а також збільшують інтенсивність обстрілів на Херсонщині.

ZAXID.NET підсумовує 420 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі 19 квітня російські військові атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136. Нашим захисникам вдалось знищити 10 з 12 безпілотників, але, на жаль, є влучання по об’єкту громадської інфраструктури. Росіяни скинули авіабомбу на Оріхів на Запоріжжі, продовжують обстрілювати Харківщину.

За даними обласної влади, на Херсонщині зберігається дуже складна безпекова ситуація, інтенсивність російських обстрілів збільшилася.

Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 183 750 осіб військових. Також було знищено: