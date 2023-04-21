Українські військові знищили ворожі дрони на околиці Києва, але росіяни влучили по інфраструктурних об’єктах на Полтавщині та Вінниччині. Під прицілом також була Чернігівська, Сумська та Дніпропетровська області. Щодо ситуації на фронті, то найважчі бої зараз йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

ZAXID.NET підсумовує 422 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Цієї ночі по всій території України двічі лунала повітряна тривоги, росіяни атакували нашу території дронами, які випускали із Брянської області. Українські військові знищили вісім із 12 ворожих безпілотників.

Російські безпілотники знищили на околицях Києва, влучання були зафіксовані на Полтавщині, де ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, та на Вінниччині – там росіяни поцілили по об’єкту критичної інфраструктури.

Під прицілом також перебувала Сумська та Дніпропетровська області. Вранці ворог також атакував Чернігівську область, де були пошкоджені житлові будинки та авто.

Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 185 050 осіб військових. Також було знищено: