Росіяни вдарили ракетами по Одесі – щонайменше троє загиблих та понад 10 поранених, а також по Краматорську і Костянтинівці, де також є жертви серед цивільних. Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі, також ЗСУ знищили під Сватовим місце, з якого росіяни запускали безпілотники.

ZAXID.NET підсумовує 476 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

В ніч на 14 червня РФ завдала ракетного удару по Одесі, щонайменше троє людей загинули, більше 10 поранені. Було пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Влучання ворожої ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж спричинило пожежу на площі 400 м².

Росіяни вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці, щонайменше троє людей загинули, ще троє – поранені. Уночі окупанти обстріляли дронами Світловодськ Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу росіянами автомобіля на Сумщині загинули 6 осіб.

Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі, також ЗСУ знищили під Сватовим місце, з якого росіяни запускали безпілотники.

За даними Міноборони, українські військові просунулись на Бахмутському та Запорізькому напрямках. У Силах оборони закликають українців з розумінням ставитися до затримки деякої інформації про події на фронті, оскільки пауза дає можливість українським військовим вивчити і врахувати реакцію ворога.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 217 330 військових. Також було знищено: