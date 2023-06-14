Підсумки 476 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
фото ДСНС
Росіяни вдарили ракетами по Одесі – щонайменше троє загиблих та понад 10 поранених, а також по Краматорську і Костянтинівці, де також є жертви серед цивільних. Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі, також ЗСУ знищили під Сватовим місце, з якого росіяни запускали безпілотники.
ZAXID.NET підсумовує 476 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
В ніч на 14 червня РФ завдала ракетного удару по Одесі, щонайменше троє людей загинули, більше 10 поранені. Було пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Влучання ворожої ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж спричинило пожежу на площі 400 м².
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці, щонайменше троє людей загинули, ще троє – поранені. Уночі окупанти обстріляли дронами Світловодськ Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу росіянами автомобіля на Сумщині загинули 6 осіб.
Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі, також ЗСУ знищили під Сватовим місце, з якого росіяни запускали безпілотники.
За даними Міноборони, українські військові просунулись на Бахмутському та Запорізькому напрямках. У Силах оборони закликають українців з розумінням ставитися до затримки деякої інформації про події на фронті, оскільки пауза дає можливість українським військовим вивчити і врахувати реакцію ворога.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 14 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 217 330 військових. Також було знищено:
- танків – 3943 (+8);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7653 (+11);
- артилерійських систем – 3783 (+17);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 603 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 364 (+1);
- літаків – 314 (+0);
- гелікоптерів – 300 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15);
- крилатих ракет – 1196 (+13);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6482 (+9);
- спеціальної техніки – 516 (+5).